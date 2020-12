En exclusivité à Viva for Life, Pascal Obispo dévoile son nouveau titre, "Ma génération"

Pascal Obispo chante "Ma Génération" pour la première fois - Viva for Life - 19/12/2020 Pascal Obispo a honoré l'opération Viva for Life de sa présence et de quelle manière ! L'artiste français a joué en piano-voix son tout nouveau titre, Ma génération, un moment plein de délicatesse, comme il est capable de si bien les livrer.