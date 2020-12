Emmanuelle nourrit sa famille avec 1 euro : "Mais j’ai un toit, j’ai beaucoup de chance”

Comment continuer à nourrir ses enfants quand il reste un, deux euros dans le portefeuille et que le mois est loin d’être fini ? C’est le quotidien de nombreuses familles, qui ont recours à l’aide alimentaire. Restos du cœur, banques alimentaires, frigos solidaires etc. Les initiatives fleurissent pour que des ménages en difficulté aient de quoi manger. Souvent, un euro est réclamé par personne pour couvrir les frais liés à l’organisation de cette distribution.

D’habitude je viens avec 3 euros mais là je n’ai plus 3 euros pour moi et mes deux enfants.

Elle nous raconte : “Avec un euro théoriquement on reçoit à manger pour une personne pendant 2 ou 3 jours. Ici je pense ne pas revenir avant lundi prochain car je n’ai pas de rentrée d’argent… à moins de trouver un euro par terre”.

Ici il y a suffisamment de vitamines, on va manquer un peu de viande mais on rattrapera ça quand les finances seront meilleures.

Cette fois elle a reçu un petit plus dans son colis :

Sinon elle s’arrange pour faire manger ses enfants à l’école : “Tant que je peux, j’essaye de leur prendre des repas chauds à l’école comme ça je peux payer plus tard et je sais que tous les midis ils vont avoir de la viande, du potage et un dessert. Quand ils rentrent à la maison ils sont quand même bien remplis”.