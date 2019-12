Elise: "Je n'ai pas mangé pendant une semaine pour acheter ses médicaments"

Elise, maman célibataire, doit se débrouiller avec 1400 euros par mois.

C'est compliqué... en fait, c'est beaucoup beaucoup de privations.

Il y a des choses auxquelles on renonce systématiquement comme m'acheter des vêtements. Je prends cet exemple des vêtements parce que justement un enfant ça grandit à une vitesse folle donc il faut lui racheter des vêtements tout le temps. Moi je crois que les vêtements que j'ai là, je les ai depuis un très long moment déjà... Ou je ne vais pas manger de viande pour que lui en ai, il en a plus besoin que moi.

Ce qui est déjà arrivé aussi même si ce n'est pas systématique c'est que j'arrive à la pharmacie et j'ai besoin de médicaments pour moi et pour lui et le budget ne permet pas d'acheter tout. Donc j'achète les siens et moi j'attends une rentrée d'argent ou je me débrouille mais quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible.

Plus petit, mon fils a eu beaucoup de soucis de santé, il y avait beaucoup de médicaments à acheter et je n'ai pas mangé pendant une semaine parce que je n'avais plus les moyens.