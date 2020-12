Elie Semoun alias le professeur Latouche encourage les dons pour éviter la punition : "Je vous mettrai au coinnnn !"

Au micro de Sara, il commence par raconter son attache avec la Belgique : “J’ai une histoire d’amour avec la Belgique. Ma fiancée est Liégeoise et j’ai passé 3 mois ici pour tourner Ducobu. J’espère qu’on tournera un Ducobu 4 cet été. Je suis là parce que j’avais des jours de tournage avec Danny Boon, François Damiens et Yvan Attal”.

Elie Semoun fait également un petit tour sur notre plat pays car il est sensible à la cause de Viva for Life : “En France c’est pareil, c’est un cauchemar. Y a de plus en plus de jeunes qui viennent demander à manger par le biais des restos du cœur. Y en a énormément et c’est très inquiétant”.