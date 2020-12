Eden Hazard, Olivia Borlée, Jean-Michel Saive,... les sportifs se bougent pour Viva for Life

Les artistes ont été nombreux à donner de la voix pour Viva for Life à l'image de Grand Corps Malade et Mosimann ou Julien Doré , les humoristes ont multiplié les moments d'humour comme Renaud Rutten . Les sportifs ont aussi répondu présent ! Retour en images sur les nombreuses présences de ces personnalités qui ont garni ce magnifique vestiaire qu'est le Cube de verre, aussi en forme que notre trio d'animateurs.

Nos sportifs ont littéralement mouillé le maillot pour Viva for Life : retour sur les moments les plus intenses de nos sportifs noir-jaune-rouge connectés parfois aux quatre coins du monde pour apporter leur soutien à la cause.

Eden Hazard, Olivia Borlée, David Goffin, Jean-Michel Saive ou encore Camille Laus étaient de près ou de loin connectés avec nos animateurs pour la finale que représente cette opération de 144 heures de direct.

Eden Hazard est un fidèle de Viva for Life. Cette année, il a participé à l'offre d'un maillot des Diables Rouges du mondial 2018 aux côtés du prochainement retraité des Sports de la RTBF, Michel Lecomte, pour un donateur tiré au sort.

Jean-Michel Saive a de son côté démontré toute son humanité. "Même si on sait bien que les temps sont durs la cause mérite que l'on soit derrière" a-t-il lancé entre autres. David Goffin a quant à lui dédicacé sa raquette et la fera parvenir pour la cause.

Nos athlètes féminines Olivia Borlée et Camille Laus ont également participé à ce marathon. "Cette crise affaiblit les plus faibles les familles et les enfants déjà en difficulté c'est encore plus compliqué aujourd'hui" a déclaré notre médaillée olympique du 4x100 mètres.

Même la skipper britannique, Samantha Davies, en plein Vendée Globe, a adressé un geste fort en direction de l'opération avec sa main sur le cœur au beau milieu de l'Océan Indien.

En cette période de Noël et à quelques heures du réveillon, on a tous envie d’être généreux avec ceux qu’on aime. Ces enfants dont on vous parle depuis le début de la semaine, ont plus que jamais besoin de votre soutien. Faites un don.