Eby Brouzakis fait pleurer Ophélie avec sa reprise de Jean-Jacques Goldman

C'est sans doute les premières larmes de cette 6ème édition de Viva for Life. La sensible Ophélie a craqué sous la belle voix de son ami Eby Brouzakis et de son interprétation de "Confidentiel" de Jean-Jaques Goldman. Une chanson qui a ravivé des souvenirs pour Ophélie qui a perdu sa maman il y a un an et demi.

Si Ophélie s'implique tellement dans Viva for Life, c'est bien sûr pour la superbe cause, mais aussi car sa maman soutenait plus que tout l'opération. "Chaque fois, je fais cette opération un petit peu pour elle. Je pense à elle très fort", a-t-elle déclarée.