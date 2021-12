Doria D en pleine "Viva for Life Dépendance" lors de son showcase

Révélation belge de 2021, Doria D était naturellement présente à Tournai pour soutenir Viva for Life. La jeune chanteuse néo-louvaniste a interprété ses trois premiers singles durant son showcase.

Début 2021, Doria D se révèle sur l'antenne de VivaCité après avoir fait le buzz sur TikTok grâce à son premier single, Dépendance. Ce titre qui traite des relations amoureuses toxiques a aujourd'hui dépassé les 10 millions de streams sur les différentes plateformes dont un million de vues sur YouTube.

La chanteuse et étudiante originaire de Louvain-la-Neuve vit un véritable conte de fée, au point d'avoir son portrait affiché sur Time Square pour promouvoir une playlist de Spotify.

Doria D, 21 ans et très touchée par la cause Viva for Life, a interprété sa reprise de Jeune et con de Damien Saez et Sur ma tombe après avoir entamé son showcase par Dépendance.