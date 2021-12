Diables Rouges : découvrez en personne l’envers du décor du dispositif RTBF lors d’un match au Stade Roi Baudouin

Envie de découvrir l’envers du décor du dispositif RTBF lors d’un match des Diables Rouges en compagnie de Vincent Langendries et Philippe Albert au stade Roi Baudouin ? Enchérissez dès maintenant pour cette expérience inédite aux enchères de Viva for Life qui se dérouleront le dimanche 19 décembre entre 10h et 12h sur les ondes de VivaCité.

L’engouement envers nos Diables Rouges n’est plus à démontrer. Depuis les frissons de la Coupe du Monde, c’est 11 millions de supporters qui ont eus les yeux rivés sur nos joueurs préférés et à la renommée mondiale.

Vincent Langendries et Philippe Albert vous invitent au prochain match des Diables Rouges au Stade Roi Baudouin et de rencontrer un diable rouge. Venez découvrir également le dispositif RTBF mis en place pour la diffusion de cet événement sportif hors-norme.

La Royal Belgian Football Association (RBFA) accueillera également le gagnant et son accompagnant(e) à venir visiter le Centre de Formation de Tubize et un maillot sera également offert.