Sara, Ophélie et Adrien vont devoir chausser leurs baskets pour ce nouveau défi. Les trois animateurs vont devoir parcourir pas moins de 250 km sur un tapis de course . Heureusement, des coureurs sur la Grand-Place de Tournai seront là pour les aider !

Viva for Life, c'est aussi une série de défis pour les animateurs. Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien reçoivent un nouveau défi lancé par l'un de nos partenaires. Ils doivent le réaliser dans les 24 heures. Ce samedi 21 décem bre, c'est l'o pérateur des réseaux gaz et électricité ORES qui défiait les animateurs !

C'est au tour d'Arnaud Ghislain de mettre ses talents au profit de Viva for Life. Arnaud était aux JO de Pékin en 2008 dans l'équipe du 4x400 m. Il a couru avec les frères Borlée, et c'est lui qui a terminé le relais 4x400m pour lequel la Belgique a été classée 4e suite à la disqualification du relais russe.

Plus d'une heure de course à 14km/h

Alexandra Tondeur, championne du monde de triathlon, s'est joint au défi des 250 km de course. Pourtant, elle avait déjà "dans les pattes" 8 km de course le matin, et comptait aller nager et courir à nouveau ce soir. Bref, Alexandra est une athlète, une vraie!