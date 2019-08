Des nouvelles de Cuby, le chat trop mignon de Viva for Life !

Ce jeudi 8 août, c’est la journée internationale du chat ! L’occasion parfaite de prendre quelques nouvelles de la mascotte à quatre pattes de Viva for Life, le chat Cuby.

Souvenez-vous il y a quelques années, les animateurs du cube recevaient la visite d’un invité pas comme les autres… Une adorable boule de poils que les internautes ont nommée Cuby !

Ancien pensionnaire de la SPA de Charleroi, sa participation à l’opération caritative de la RTBF lui avait permis de se trouver une famille aimante minutieusement sélectionnée par des membres de VivaCité et de la SPA.

S’il revient de temps en temps revoir ses anciens camarades et apporter son soutien à la cause, c’est sur les réseaux sociaux que vous pouvez désormais suivre ses nouvelles aventures. Comme vous pouvez le constater, le matou se porte on ne peut mieux ! Loin des projecteurs, Cuby profite paisiblement d’une vie de chat remplie de croquettes et de longues siestes dans le canapé.

On vous laisse découvrir ça en images !

→ Pour suivre Cuby, rendez-vous sur sa page Facebook et Twitter.