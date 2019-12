Des écoles du Hainaut dansent pour les plus démunis

6 jours dans le cube pour 3 animateurs, 6 jours de danse pour 3.000 enfants! Des élèves d’écoles du Hainaut, révoltés par ce qu’ils ont appris (qu'en Belgique, 80.000 enfants de moins de 6 ans vivent sous le seuil de pauvreté) ont décidé de danser et de dépasser leurs limites pour récolter beaucoup d’argent pour les plus démunis.

Ils ont donc dansé en relais pendant 30h d'Antoing à Estinnes en passant par Mouscron, Silly, Mignault et Enghien et sont passés ce

matin dans le cube avec Carine Bresse, animatrice Vivacité Hainaut, pour venir remettre leur chèque.

Cela fait plusieurs jours qu’on vous informe sur les difficultés que rencontrent de nombreux enfants chez nous. Maintenant, on en est tous conscients et on n’a plus d’excuses, il faut agir et vous avez la possibilité de faire changer les choses, faites un don !