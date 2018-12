Dernier défi fil rouge réussi ! 15.316,58 euros de plus !

Viva for Life c'est aussi une grande famille et pour ce dernier défi il va falloir la recomposer. Un jeu de 8 cartes représentant les animateurs de Viva for Life a été caché dans Nivelles et ses alentours. Adrien, Sara et Ophélie vont devoir résoudre les énigmes afin de les localiser. Ils pourront compter sur la participation du public pour les ramener. Si ils arrivent au bout de ce défi, notre partenaire Camille ajoutera 15.000€ à la cagnotte.

Première énigme et premiers indices Une énigme et des indices pas évident pour Sara et Ophélie qui ont du mal à les décrypter. Il faut dire que la fatigue ne les aide pas ! Vous pouvez les retrouver ainsi que l'énigme ci-dessous: Énigme: Chaque année au printemps, c’est un peu la place des grands hommes. Cette année, ils étaient près d’une trentaine. Une fois presque sur les rails, fixer l’oiseau vert. Regardez bien, vous y trouverez le lieu où vous devez vous rendre, avant-dernière étape pour trouver la carte. Indice 1 : Partez du logo de l’asbl " Du côté des champs " Indice 2 : A l’occasion de mon tri-centenaire, on a planté ma descendance à quelques dizaines de mètres de mon emplacement. Malheureusement, celle-ci est décédée à l’âge de 34 ans, mais elle a tout de même survécu, pour la postérité.

Première carte trouvée ! Énigme : En tant que colonel, je me lève au travail, je me couche au palais et mon cheval vous y attend dans un verre. Je ne suis pas sur la carte que vous cherchez mais vous me trouverez à ces côtés.

La deuxième carte est dans la poche

Énigme trois L'équipe du cube découvre le mystère numéro 3. Enigme : La prochaine carte se trouve là où les traces du passé sont encore présentes. 4 en 1, elles en comptent finalement 9…

Des indices arrivent pour l'énigme numéro 3

Grâce à Gaëtan, la troisième carte est dans le cube Depuis son canapé, il a résolu l'énigme et s'est dépêché d'aller récupérer le portrait d'Adrien

Enigme quatre "Elément indispensable à ce fleuron de la gastronomie, François Pignon en est friand... Pour le trouver il te faudra marcher marcher marcher"

Un indice

La 4ème carte est retrouvée

Enigme Cinq Le lieu que nous cherchons nous fait penser à un électrocardiogramme... D'abord en asystolie, un sursaut fait redémarrer son coeur. Le Roi Richard n'y a affronté personne, pourtant il a connu de nombreuses batailles.

Grâce à Anne-Sophie, la cinquième carte est dans le cube

Enigme 6 Quelle avintur' ! Trouvez les berlokes caché dans le cube. Je serai là où les amis ne dorment pas mais se rassemblent. Et n'oubliez pas que le toucan a des ailes.

Raphaël a retrouvé la sixième carte

Enigme 7 Le lieu que nous recherchons est un rempart à l'ignorance et un pivot du savoir... Son nom? 7ème d'un régiment, cette trilogie a fait travailler nos zygomatiques. La suite est indispensable pour s'exprimer.

Enigme 7 résolue

Enigme 8

Défi réussi ! Et la dernière carte manquante pour compléter la famille Viva for Life a été trouvée ! Il s'agissait de Raphaël Scaini. Avec ce dernier fil rouge relevé haut la main grâce à la participation de tous, c'est 15.316,58 euros qui s'ajoutent à la cagnotte.