Depuis chez vous, réalisez les 12 défis Viva for Life en 144h !

Vous aussi mobilisez-vous pour Viva for Life ! Vivez une expérience proche de celle des animateurs du cube à travers un challenge digital et connecté. Réalisez, chez vous et à votre rythme, 12 défis proposés par des personnalités de la RTBF en 144h maximum (soit 6 jours), en famille ou en solo.

Demandez à votre réseau de vous soutenir dans ce challenge et collectez un maximum de dons pour soutenir Viva for life et aider les enfants qui vivent dans la pauvreté.

Une façon originale, ludique et accessible à tous de se mobiliser pour Viva for Life !

Danse, atelier, e-apéro ou encore jeu d'acteur, les animateurs ont un véritable panel d'activités à vous proposer ! Des activités fun et safe, n'impliquant aucun rassemblement.

Découvrez les défis de Fanny Jandrain, Benjamin Maréchal, Anne-Laure Macq ou encore David Jeanmotte mais aussi ceux des 3 animateurs du cube, et faites-vous parrainer par vos proches pour réaliser la totalité de ces défis ! Comme les animateurs, vous avez 144h…