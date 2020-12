Denis Brogniart et Maud de Koh-Lanta soutiennent Viva for Life : "Ces enfants, ce sont les adultes de demain"

La huitième édition de Viva for Life avait un peu des allures de Koh-Lanta et pour cause, Maud, la gagnante belge de l'édition La Guerre des Chefs du divertissement d'aventure français, et le présentateur phare de l'émission, Denis Brogniart, ont apporté leur soutien à l'opération de solidarité.

Viva for Life c'est une aventure humaine, faite de défis à relever et dans laquelle chacun se dépasse comme il peut pour la cause et pour laquelle le public se fait de plus en plus nombreux ! À peu de choses près, c'est le Koh-Lanta belge, la célèbre émission d'aventure présentée par Denis Brogniart, les sables fins, les conseils et les totems d'immunité en moins.

Après plus de 20 saisons, le divertissement phare des Français fait toujours vibrer des millions de téléspectateurs pour soutenir les aventuriers de leur cœur. Avec une version confinée, Viva for Life, l'opération finançant les associations qui viennent en aide aux enfants précarisés ressemble encore plus à Koh-Lanta pour sa huitième édition : isolés du monde extérieur, nos trois animateurs, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont donc enfilé leur plus beau costume d'aventurier !

Ils ont donc reçu le soutien des deux personnes les mieux placées pour transmettre leur expérience aventurière, Denis Brogniart et Maud Michotte, la gagnante belge de Koh-Lanta La Guerre des Chefs.