Demandez le titre "Comic Strip" et tentez de remporter un dessin de Pad'R !

Le dessinateur Pad'R accompagne l'aventure Viva for Life. Des dessins qui décorent le Cube, et que vous pourrez tenter de remporter !

Vous avez certainement vu les dessins de Pad'R sur les murs du Cube, et maintenant, vous pouvez les gagner. Comment participer ? C'est plutôt simple, demandez le titre "Comic Strip" de Serge Gainsbourg au 0800/30.007. Les six dessins seront remporté par six participants, tirés au sort ! Le défi se termine à 16h ce samedi.

Ces dessins sont uniques et retracent cette folle semaine. On retrouve Cuby sur les dessins, les trois animateurs (évidemment) et aussi quelques invités qui sont passés par le Cube ces derniers jours. Bref, 0800/30.007, demandez "Comic Strip" de Serge Gainsbourg et tentez de remporter un des six dessins de Pad'R !

> La vie du Cube croquée par Pad'r en six cases