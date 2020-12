Delta joue un medley avec son dernier single, au message identique à Viva for Life

Si de grands noms de la chanson française comme Patrick Bruel ou Pascal Obispo ont donné de la voix pour Viva for Life, l’affiche de l’édition 2020 de l’opération de solidarité s’est étoffée de nombreux noms noirs-jaunes-rouges : Antoine Armedan , Noé Preszow , Pierre Lizée , Mister Cover , Leo Fifty Five ou encore Delta ont accompagné en musique nos trois animateurs.

Delta s’est produit sur la terrasse du Cube de verre à quelques heures de la fin du marathon radiophonique de Viva for Life. Le groupe composé de Benoît Leclercq et Julien Joris a proposé un medley de ses meilleurs titres.

Révélé avec l’album À ciel ouvert en 2018, Delta poursuit son avancée musicale avec leur dernier single, Comme tu donnes, en attendant un nouvel album en 2021.

Ce dernier titre revêt une symbolique toute particulière pour Viva for Life. Benoit Leclercq commente : "On est très heureux de supporter cette initiative que l’on trouve très belle et très importante surtout dans le climat actuel".

Le guitariste et chanteur estime que c’est le rôle des artistes de pouvoir apporter des moments de réconforts dans la période morose que l’on vit actuellement : "En tant que musicien on est assez privilégié : Julien et moi on continue à travailler dans un studio. Il y a des concerts qui n’ont pas eu lieu mais ce n’est pas le plus important : il y a des gens qui ne peuvent pas travailler et je pense qu’il y a pas mal de familles qui ont des difficultés. […] Si on peut donner un peu de joie et inciter les gens à donner on le fait avec grand plaisir".

Et du plaisir, Delta en a donné avec non pas un titre spécifique interprété en live mais un medley comprenant entre autres leurs chansons : En visant la lune, Comme tu donnes, À l’envers à l’endroit, Héréditaire ou Je tire.

Alors comme Delta, montrez-vous généreux avant le décompte final de cette huitième édition de Viva for Life.

On a tous un rêve ici à Viva for Life, on veut aider un maximum d’associations qui apporteront un soutien indispensable à de nombreux enfants et ce rêve, on ne pourra pas le réaliser sans vous !