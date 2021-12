Delphine de Saxe-Cobourg soutient Viva for Life : "Pour moi, l’enfant est le plus vulnérable"

La princesse de Belgique Delphine de Saxe-Cobourg était cette après-midi dans le cube pour soutenir Viva for Life. Elle explique notamment son implication dans la fondation Make-A-Wish via sa participation à Danse avec les stars et sa sensibilité à la cause de l’enfance.

Delphine affirme que les opérations comme Viva for Life sont devenues essentielles et explique que le monde de l’enfance est très important pour elle : Pour moi, l’enfant est le plus vulnérable. Tous les enfants du monde nous appartiennent, on en est toutes et tous responsables. Je ne supporte pas de voir des enfants souffrir et ne pas pouvoir vivre leur jeunesse. C’est ma priorité quand je fais des charités, ça a toujours un rapport avec les enfants".