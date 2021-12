Delizia a fouillé les containers pour nourrir ses fils : "Manger à sa faim n’est pas toujours facile"

"S’il me reste des pommes de terre, je les congèle pour les mettre dans mes soupes. Il faut toujours réfléchir à des petites combines pour s’en sortir" désespère-t-elle.

Elle doit désormais bien calculer les rations et faire preuve de créativité pour récupérer un maximum de restes de repas afin de ne rien jeter.

Après 16 ans de vie commune avec un homme alcoolique Delizia a décidé de divorcer et de vivre avec ses deux fils. Ce choix, qu’elle ne le regrette pas, l’a cependant fait basculer dans la pauvreté.

À Viva for Life, Marco Leulier a écouté le témoignage frappant de Delizia, maman de deux garçons, obligée de fouiller le container d’une supérette pour les nourrir correctement.

Signe de l’extrême précarité dans laquelle est plongée sa famille : il lui est aussi arrivé de fouiller le container d’un supermarché pour remplir les boîtes à tartines de ses enfants.

Je vous avoue qu’à un moment donné je dois aussi fouiller dans les containers, pour avoir toujours des yaourts ou des choses qu’on jetait mais qui sont toujours consommables.

"À ce moment, j’habitais un petit village et je savais que le monsieur de la supérette sortait son container un tel jour. Moi et une copine qui était dans la même situation avec ses deux filles, nous allions voir de temps en temps. Il laissait ouvert et nous prenions ce qui comptait encore. Ce qui compte c’est de manger à sa faim car ce n’est pas toujours facile".

Entretemps, son aîné a quitté la maison et trouvé du boulot, mais Delizia reste encore aujourd’hui dans une situation financière très précaire.

