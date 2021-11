Défi Viva for Life :Je marche chaque jour pour VFL

Détail de l'événement :



Je souhaite marcher 5km par jour pour Viva for Life et récolter un maximum de dons en me faisant parrainer afin de venir en aide à de nombreuses association actives dans la petite enfance.

Quel est votre objectif ?

Récolter un maximum de dons et marcher le plus possible pour aider les familles dans la pauvreté. La crise sanitaire aggrave encore plus la situations compliquée de ces familles c'est pourquoi nous devons nous mobiliser !



Merci à tous pour votre soutien dans cette aventure ! La MAGIE s’opère avec Viva for Life C’est SUPER !!! Et félicitations à tous, venez tous nous rejoindre dans cette belle aventure ! Je remercie encore tous ceux et celles qui me soutiennent dans ce défi ! Merci pour vos dons !!!!! Ce défi me tient à coeur car je ne peux pas rester insensible à la situation actuelle, trop d’enfants sont en situation de pauvreté. Grâce à Agirvivaforlife nous pouvons leurs venir en aide ! C’est pourquoi c’est vraiment chouette si vous pouvez encore me parrainer, me soutenir encore et encore !!! Bon courage aussi à vous tous et à votre famille dans cette période toute particulière. Si l’enfant est l’avenir de notre planète, alors sauvegardons aussi notre planète préservons notre nature , nos belles forêts Et VIVE lA VIE AVEC VIVAFORLIFE !!!! SOURIONS À LA VIE