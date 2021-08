Défi Viva for Life : développez une compétence artistique au profit de l’opération

Vous souhaitez organiser un défi au profit de Viva for Life avec peu de moyens tout en vous adonnant à un loisir ? C’est possible ! Mandala, crochet, croquis… A réaliser en solo ou en famille, faites le plein d’idées en découvrant ce qu’il se trame dans nos régions. Une proposition ? Faites-le nous savoir et enregistrez votre défi !

Le tricot à la cote !

© Tous droits réservés Qui se rappelle des amigurumis de Julie ? Un nom emberlificotant mais pas question de s’emmêler les aiguilles pour autant… Lama, Bernard l’Hermite, requin-marteau, Pokémon,… Découvrez la collection 2021 des petits animaux et créatures en tricot made in Brussels. Découvrir les nouveaux amigurumis de Julie

© Tous droits réservés A Comines Warneton, Patricia réalise des bonshommes de neige à partir de boules polystyrène. Pour les habiller : un tricot de laine blanche, un bonnet et une écharpe de couleurs vives, sans oublier les yeux, le nez, et un balai ! Un défi créatif, de retour pour la 3e année consécutive. Commander un bonhomme de neige

© Tous droits réservés Du côté du Luxembourg, c’est Delphine qui nous prépare à l’hiver : châles, chaussons, chaussettes d’intérieur antidérapantes, moufles… Elle réalise même des gigoteuses pour bébés en queue de sirène ! Vous avez dit queue de sirène ?

1 don = 1 dessin personnalisé

Gribouille for Life, c’est reparti ! Faites un don à Hubert qui vous fera un dessin. Et c’est vous qui en choisissez le thème. Un jeu de mots, un calembour, une anecdote, une tranche de vie… Il saura trouver de quoi vous faire sourire. Commander un dessin à Hubert Découvrir les dessins de 2020 dans son e-book

« Viv’la récup » : un défi durable, intergénérationnel et rassembleur

On se souvient du compteur géant de la Résidence Sart Saint Nicolas CPAS Charleroi ! Placé au cœur de la résidence en 2020, le montant grimpait au fur et à mesure des ventes des créations des résidents. Sacs, bijoux, vêtements et accessoires pour bébé et animaux de compagnie… Autant de pièces réalisées à la base de matériaux de récupération et revendues lors des festivités au sein de la résidence. Après une belle première édition, le compteur a repris du service depuis janvier.

Papeterie et bracelets personnalisés

© Tous droits réservés A Ramilies, Sylvie créé des cartes de vœux originales et des marque-pages, employant diverses techniques comme la couture ou le collage. Sylvie propose également des porte-clés et bracelets brésiliens 100% personnalisables. Laissez-vous tenter par le choix de vos propres couleurs ! Découvrir ses réalisations Pour récolter un maximum de fonds au profit de Viva for Life, les enfants d’Havré ont également choisi de miser sur le tissage de bracelets brésiliens. Ils iront ensuite les vendre via du porte-à-porte dans le quartier du charbonnage.

Le salon des artisans qui a du cœur

Cette année, Camille a décidé d’organiser un salon rassemblant divers artisans à Saint-Ghislain, en collaboration avec l’atelier "Les doigts de fée". Les artisans participants seront invités à réaliser des cœurs via différentes techniques artisanales au profit de l’opération. L’événement se déroulera dans la salle "Le Parvis" le 11 et 12 décembre. Alors, on opte pour le cœur en dentelle ou en chocolat ? Participer au salon des artisans