Défi fil rouge : plus de 175 km parcourus en rameur !

Vos animateurs vont devoir mouiller le maillot pour la cause. Ils vont chacun à leur tour se relayer sur un rameur et parcourir au total 150 km. À chaque escale, un nouveau décor, une nouvelle tenue et une nouvelle ambiance. Tout ça pour rendre le défi encore plus fou ! La récompense à la clé ? Notre partenaire Ores ajoutera 10.000€ à la cagnotte ! Et pour couronner le tout, Zaz annonce à Adrien, Sara et Ophélie qu'ils devront parcourir les 10 premiers kilomètres afin de débloquer l'accès à leurs chambres.

L'équipe s'en mêle Tous les coups sont bons pour arriver au bout de ce challenge. Adrien est aller chercher Warren, l'un des caméramans, pour qu'ils mettent ses gros bras à contribution.

Les chambres sont accessibles Ça y est ! Sara, Ophélie et Adrien ont atteint leur premier objectif. Ils vont pouvoir avoir accès à leurs chambres et profiter de leur lits douillets. Nos 3 larrons vont en avoir besoin pour faire le plein d'énergie et arriver au bout des 144 heures.

C'est au tour de Tanguy C'est parti pour le premier défi fil rouge : le tour du monde - © Tous droits réservés Notre animateur/aventurier Tanguy Dumortier n'y échappera pas, c'est à son tour de passer sur le rameur. D'habitude, il pagaie sur le fleuve Amazone, là c'est dans un cube sur la Grand Place de Nivelles et c'est pour la bonne cause.

Stéphane Piedboeuf prend le relais Notre monsieur météo et trafic info mouille la chemise pour aider nos animateurs dans leur défi !

Robert rame pour la bonne cause Robert est de retour dans le cube et il donne de sa personne pour la bonne cause!

Une première pour Tom Salbeth Et quelle première ! Alors qu'il n'avait touché à un rameur, Tom a parcouru 5 km de grand matin !

Carlo de Pascale met la main à la pâte Défi fil rouge : le tour du monde - © Tous droits réservés Carlo n'est pas venu parler cuisine ce matin ce qui ne l'a pas empêché de mettre la main à la pâte ou plutôt ses muscles au service du défi fil rouge en ramant 3km. Un effort qui a laissé des traces... Encore 107 km !

Sara permet de passer sous les 100 km Sara a repris des forces et prend le relais sur le rameur dans la bonne humeur!

Nos judokas à la rescousse! Anne-Sophie Jura - © MARTIN GODFROID La judokate Anne-Sophie Jura a ramé 11 kilomètres pour la bonne cause ce matin. Ces collègues de tatami, les frères Bottieau, sont mis au défi d'en faire chacun le double! Relèveront-ils le défi? Affaire à suivre.

Venez ramer pour la bonne cause Défi fil rouge : Venez ramer avec nous et aider nos animateurs à relever leur défi! - © MARTIN GODFROID Venez nous rejoindre sur la grand-place de Nivelles et aider nos animateurs à relever le défi du jour: pour chaque don de 5 euros, vous pouvez ramer 5 minutes!

Un champion qui sue pour la cause Toma Nikiforov, champion d'Europe 2018 de judo (- de 100kg) a apporté son sourire et ses muscles pour ramer quelques kilomètres.

Défi réussi ! Ils ont ramé pour y parvenir mais ils l'ont fait ! Nos animateurs doivent cet exploit à tous leurs invités mais aussi aux efforts des personnes présentes sur la Grand-Place de Nivelles. Ensemble, ils ont parcouru 150 km à la rame. C'est 10.000 euros de plus dans la cagnotte offerts par Ores !

Non pas 10.000 euros mais bien plus ! Défi fil rouge : 150 km en rameur, c'est réussi ! - © Tous droits réservés Ores a remis un chèque de 18.601 euros ! Yes ! Un montant plus élevé que promis puisque les animateurs et le public ont pulvérisé le compteur : près de 105 km ont été réalisés dans le cube et 70 km à l'extérieur ! Bravo !