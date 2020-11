Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien recevront un défi lancé par l’un de nos partenaires à réaliser en 24h. Vous aussi à la maison vous pouvez participer, et ce dès maintenant via notre Chalet Virtuel.

Aidez Sara De Paduwa , Ophélie Fontana et Adrien Devyver à réaliser leur défi collectif lancé par Planet Parfum ! Tout comme les animateurs, revisitez des grands moments incontournables du cinéma. On vous explique tout…

Notre partenaire Planet Parfum lance un défi à nos animateurs : reproduire un maximum de scènes culte du cinéma avec les moyens du bord pendant 24h, du 20 au 21 décembre, dans le cube de Viva for Life. Les photos finales devront être le plus proche de l’original.

Défi collectif : revisitez des scènes de films culte avec Viva for Life et Planet Parfum - © Capture Facebook fanni.kofa / Instagram @fanny_spinetta

Pour participer dès maintenant, prenez en photo votre version de la scène culte choisie et inscrivez-vous pour 5€ reversés à Viva for Life.

100 participants tirés au sort recevront un badge exclusif avec leur selfie intégré dans le cube de Viva for Life.

Chaque participant recevra une version digitale et personnalisée de son selfie, découpé et intégré au cube de Viva for Life, à partager sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas la mettre en photo de profil afin d’afficher votre soutien à la cause ?