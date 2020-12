Défi collectif : réalisez la meilleure soupe au Brie avec Viva for Life et Président

Chaque jour, ils recevront un défi lancé par l’un de nos partenaires à réaliser en 24h. Vous aussi à la maison vous pouvez participer, et ce dès maintenant via notre Chalet Virtuel.

Du 17 au 23 décembre, Sara, Ophélie et Adrien réaliseront leur grand marathon radio de 144h depuis le cube de Viva for Life… 144h d’émotions, de témoignages, de surprises mais aussi de défis.

Aidez Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver à réaliser leur défi collectif lancé par notre partenaire Président ! Nos 3 animateurs ont besoin de vous pour concocter une délicieuse soupe au Brie. On vous explique tout…

Défi collectif : Soupe et Brie

Quoi de mieux qu’une bonne soupe maison pour réchauffer les cœurs ? Notre partenaire Président lance donc un défi aux animateurs : préparer une délicieuse soupe au Brie ! Ils auront 24h, du 21 au 22 décembre, pour réunir les 9 ingrédients dans le cube de Viva for Life et se mettre aux fourneaux. Et c’est vous qui pouvez les aider dans leur tâche !

En attendant, vous pouvez déjà vous mobiliser depuis chez vous et apporter votre soutien à l’opération :

Faites 5€ de don à #VivaForLife, Président le double ! Faites votre soupe maison, Président offre son Brie aux Banques alimentaires !

Pour participer, inscrivez-vous pour 5€, qui seront reversés à Viva for Life et Président s’engage à doubler votre don en faveur de la cause. Au préalable, vous aurez préparé une soupe maison et vous pourrez partager la photo de votre réalisation via le dispositif prévu sur le site de Viva for Life, Président livrera des portions de fromage à la Banque Alimentaire de Belgique. Bref, si vous partagez votre soupe, Président partage du fromage ! Ainsi, vous aidez à faire la différence pour ceux qui en ont besoin, votre soupe n’en sera que meilleure et la leur aussi.

100 participants à ce défi collectif auront la chance d’être tirés au sort et recevront un badge exclusif avec leur photo intégrée dans le cube de Viva for Life !

Tous les participants recevront une version digitale et personnalisée de leur selfie qu’ils pourront partager sur leurs réseaux sociaux.

Et ceux qui le souhaitent pourront même utiliser leur selfie comme photo de profil pour afficher leur soutien à la cause.