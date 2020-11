Défi collectif : participez au grand tournoi de billes Viva for Life avec ORES

Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien recevront un défi lancé par l’un de nos partenaires, à réaliser en 24h. Vous aussi à la maison vous pouvez participer, et ce dès maintenant via notre Chalet Virtuel.

Aidez Sara De Paduwa , Ophélie Fontana et Adrien Devyver à réaliser leur défi collectif lancé par ORES ! Nos 3 animateurs ont besoin de vous pour organiser un tournoi de billes géant. On vous explique tout…

Défi collectif : La machine à billes

Notre partenaire ORES lance un défi à nos animateurs : organiser un grand tournoi de billes pendant 24h, du 18 au 19 décembre, sur un parcours rempli d’obstacles qu’ils construiront eux-mêmes. Au total, 100 billes représentant chacune un auditeur feront la course ! 100 auditeurs tirés au sort auront donc la chance d’entrer dans la compétition et de recevoir un magnet Viva for Life exclusif avec leur selfie. Le grand gagnant du tournoi remportera une surprise.

Pour tenter de participer à ce tournoi de billes exceptionnel, inscrivez-vous pour 5€ reversés à Viva for Life et envoyez votre selfie dès à présent.

Chaque participant recevra une version digitale et personnalisée de son selfie, découpé et intégré au cube de Viva for Life, à partager sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ne pas la mettre en photo de profil afin d’afficher votre soutien à la cause ?