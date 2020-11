Défi collectif : créez une usine à badges avec Viva for Life et Camille

Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien recevront un défi lancé par l’un de nos partenaires à réaliser en 24h. Vous aussi à la maison vous pouvez participer , et ce dès maintenant via notre Chalet virtuel .

Défi collectif : l’Usine à badges

Notre partenaire Camille lance un défi à nos animateurs : fabriquer 100 badges en 24h, du 17 au 18 décembre, sur base de vos selfies. Des badges collectors signés par Sara, Ophélie ou Adrien, et qui seront ensuite envoyés par leurs soins aux 100 chanceux tirés au sort.

Pour tenter de recevoir votre badge fabriqué et envoyé par les animateurs eux-mêmes, inscrivez-vous pour 5€ reversés à Viva for Life et envoyez votre selfie dès à présent.

Chaque participant recevra une version digitale et personnalisée de son selfie, découpé et intégré au cube de Viva for Life, à partager sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ne pas la mettre en photo de profil afin d’afficher votre soutien à la cause ?