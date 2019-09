Découvrez Tournai, ville millénaire aux 1001 facettes !

Plus

Ce week-end du 7 et 8 septembre, la Wallonie met ses plus belles richesses à l’honneur lors de la 31e édition des Journées du Patrimoine. L’occasion de se pencher sur la ville de Tournai qui accueillera la 7e édition Viva for Life fin décembre. Après avoir fait un petit tour du côté du cube de verre sur la Grand-Place, que faire à Tournai ? Suivez notre guide… Un peu d’histoire Tout d’abord, un petit cours d’histoire s’impose ! Tournai est une ville millénaire dont la riche histoire se reflète à travers son extraordinaire architecture. Une ville autrefois capitale des Francs, jadis anglaise sous Henri VIII, cité épiscopale unique. Une ville martyre pendant la Seconde Guerre mondiale qui a su intelligemment se relever de ses ruines et qui demeure dominée par deux joyaux classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO : sa cathédrale Notre-Dame et son beffroi, le plus ancien de Belgique. Tournai, une ville d’art aux 1000 facettes.

Que manger ? Découvrez Tournai, ville millénaire au 1001 facettes ! - © Le Pinacle On commence notre tour culinaire Au pinacle. Au pied du beffroi et à l’ombre de la cathédrale, ce bar-restaurant vous accueille, en intérieur comme en terrasse, de 10h30 à 23h. La réputation de leur délicieux croque maison n’est plus à faire… Vieux Marché aux Poteries 1, 7500 Tournai +32 69 220220 – http://lepinacle.be/

Spécialité : le Clovis, cake à la frangipane et confiture d’abricot. - © Tous droits réservés Et pour le dessert, direction la boulangerie-pâtisserie Quenoy. Depuis 5 générations, on y sert des produits de qualité dans un décor des années 20 et des spécialités tournaisiennes : les Ballons noirs (des bonbons), le gâteau Clovis (créé par l’association des Pâtissiers de Tournai pour le 1500e anniversaire de l’accession au trône de Clovis) et les Abeilles de Childéric (couques briochées à la confiture de framboise) qui rappellent les abeilles découvertes dans le tombeau de Childéric. Place Crombez 2, 7500 Tournai +32 69 223923 – www.patisseriequenoy.be/ Plus d’adresses ici.

Que faire ? Férus d’histoire, ne manquez pas de visiter la Cathédrale Notre-Dame. Inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO depuis 2000, classé au Patrimoine majeur de Wallonie, classé au titre de Monument depuis 1936, la cathédrale Notre-Dame est le seul édifice du genre en Belgique à avoir été construit pour être une cathédrale. Notre-Dame est l’un des plus beaux exemples d’architecture romano-gothique. L’actuel édifice remonte au XIIe siècle (style roman) et sera achevé par la reconstruction du chœur (gothique) consacré en 1255. Plus longue que Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Tournai est célèbre pour ses 5 clochers (et ses " 4 sans cloches "). En 1940, l’édifice fut sauvé grâce à des prisonniers. L’édifice est en restauration, la nef romane, ses bas-côtés et une partie du transept étant désormais achevés et accessibles. Ouverte tous les jours, de 9 à 17h. Samedi, dimanche et jours fériés : de 9 à 12h. et de 13h30 à 17h. Entrée gratuite. www.visittournai.be/ –

Découvrez Tournai, ville millénaire au 1001 facettes ! - © ERIC LALMAND - BELGA

Envie de faire une belle balade ? Tournez-vous vers les quais de l’Escaut. Tournai sera conquise par Louis XIV en 1668, c’est lui qui ordonnera la canalisation de l’Escaut vers 1682, créant ainsi les quais, engendrant par la même occasion le fameux style tournaisien dit "classique" ou "Louis XIV" dont de nombreux exemples sont conservés au long des quais. Une agréable promenade pédestre est absolument à réaliser entre le quai Marché au Poisson où est situé "Le Biérodrome", jusqu’au quai "des Salines" et le Pont des Trous, en passant par le quai Notre-Dame où l’on découvre l’ancien couvent des Rédemptoristes où est installée "La Chambre du Couvent".

Découvrez Tournai, ville millénaire au 1001 facettes ! - © Tous droits réservés Si c’est de l’insolite que vous cherchez, faites donc un petit tour par le Musée d’Histoire Naturelle et Vivarium. Premier du genre dans nos régions, fondé en 1828, le Musée d’histoire naturelle est un véritable cabinet de curiosités. On y découvre par exemple le premier éléphant arrivé en Belgique en 1839. Le musée est doublé d’un vivarium où le visiteur peut découvrir des caïmans à lunettes, des boas de la Jamaïque et autres grenouilles venimeuses, mygales et poissons. Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville Rue Saint-Martin 52 – 7500 Tournai +32 69 332343 – https://www.tournai.be/ Plus d’idées d'activités juste ici.

Où loger ? Découvrez Tournai, ville millénaire au 1001 facettes ! - © Tous droits réservés Après une journée remplie de découvertes, passez la nuit dans une chambre d’hôtes de standing dans le cœur historique de Tournai : "La Chambre du Couvent". Lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le couvent des Rédemptoristes situés sur le quai Notre-Dame (les Tournaisiens les appelaient "les pères au quai") sera détruit. Seul subsiste du couvent ancien la façade néoromane (1861) de l’église. Reconstruit dans le cours des années 1950, l’établissement religieux a été désaffecté en 2003, rénové et transformé en appartements. "La Chambre du Couvent" se situe dans la seule unité "maison" du complexe. Sur la rive gauche de l’Escaut, la résidence "Le Couvent" est à moins de 400 m de la Cathédrale Notre-Dame, du Beffroi et du Pont des Trous, au sein du quartier inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. La maison de Pascale, guide honoraire de la Ville de Tournai, possède une entrée privative, juste à côté de l’ancienne église des Rédemptoristes. 1 personne 90€/nuit – 2 personnes : 100€/nuit – Petit-déjeuner compris - Quai Notre-Dame 6/b12, 7500 Tournai – 0473/682104 – http://www.lachambreducouvent.be/

La Chambre du Couvent, chambre d'hôtes de standing dans le coeur historique de Tournai - Les... Ville millénaire, Tournai offre quelques-unes de ses pépites à ses Ambassadrices ! Ce sont les yeux rivés aux façades qu’il faut arpenter la capitale du Hainaut occidental, tant son architecture est riche et variée, malgré les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les quais de l’Escaut y réservent quelques belles surprises, y compris en matière de délices de Gambrinus. Un passage par le Musée de la Tapisserie permettra de découvrir que Tournai préserve ces œuvres fragiles tout en envisageant un futur parfois décoiffant aux arts textiles. Quant au musée des Beaux-Arts, il est unique, dans son style, sa conception et ses collections. Les Ambassadrices prendront aussi un peu de hauteur, à la découverte de la réhabilitation réussie d’un lieu historique avant d’entrer au cœur même de la cité : la cathédrale aux cinq clochers leur réservera des rencontres… inattendues !

Infos utiles ► Office du tourisme de Tournai : Place Paul-Emile Janson 1, 7500 Tournai +32 69 222045 – info@visittournai.be – http://www.visittournai.be/ ► Programme des Journées du Patrimoine avec un passage par l’ancien séminaire de Choiseul à Tournai : cliquez ici. En collaboration avec Les Ambassadeurs.