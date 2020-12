Découvrez les nouveautés du cube de Viva for Life

Les nouveautés du cube - Viva for Life 2020 - 17/12/2020 Cette année est bouleversée par la pandémie de covid-19 et cette édition 2020 de Viva For Life s'est aussi vue confrontée a de nombreux défis pour pouvoir exister tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Pour cette 8e édition, personne ne rendra visite aux trois animateurs, installés aux pieds de la tour Reyers, sur le site de la RTBF. Plus que jamais, ils seront trois colocataires, confinés dans leur propre bulle, isolés de la population et de nos équipes ! Le cube a donc subi quelques changements : de nouvelles formes d’interactivité ont en effet été explorées pour tenir compagnie à Sara, Ophélie et Adrien, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Parmi les nouveautés : trois poissons rouges, une participation digitale du public via un fan wall, un call center un peu particulier et une terrasse cocoon pour accueillir les invités en extérieur.