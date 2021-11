Découvrez le top 5 des défis Viva for Life

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux.ses à réaliser un défi au profit de Viva for Life. Vos défis sont des plus variés : des défis alimentaires, créatifs, culturels, sportifs, festifs… Mais plus précisément, quels sont ceux qu’on retrouve le plus en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Découvrez le top 5 !

5. La tombola

6 images © Unsplash Dylan Nolte

La tombola a toujours la cote ! Dans vos défis, on la retrouve principalement sur des événements publics et même en boulangerie ou chez le boucher ! 1 kilo de haché préparé et 3 tickets de tombola, ce sera tout ?

4. Le spaghetti bolo à emporter

6 images © Pexels

S’il y a bien un repas qui met tout le monde d’accord, c’est le spaghetti bolo. Version végé ou classique, le traditionnel souper spaghetti s’est adapté en 2020 vers la vente à emporter. Mention spéciale pour la famille de Raphaël Scaini qui fait profiter tout Hennuyères de la fameuse "sauce du Nono" chaque année !

3. La vente de pâtisseries faites maison

6 images © Unsplash Julissa Capdevilla

Cookies, sablés, gaufres, gaufrettes, cupcakes… La réalisation de pâtisseries homemade rencontre chaque année toujours plus de succès ! A la portée des adultes comme des enfants, ce défi gourmand peut se faire en solo ou en famille. Comme il est dur – voir tout à fait impossible – pour vos amis ou collègues de résister à un sachet de biscuits réalisés par vos soins, ce défi est rarement un échec pour ses organisateurs.rices. A vos tabliers !

2. Les célébrations

6 images © Pexels Andrea Piacquadio

On vous en parlait juste ici, que ce soit à l’occasion de votre anniversaire, d’un baptême ou d’un mariage, vous êtes en plus en plus nombreux.ses à organiser une collecte en ligne pour faire de votre fête un événement solidaire. Et on n'a pas les mots tant c’est beau !

1. Les défis sportifs parrainés

6 images © Unsplash Olia Gozha

Qu’il s’agisse d’un challenge personnel ou collectif, on ne compte plus les défis sportifs enregistrés sur notre plateforme de parrainage en ligne (crowdfunding) ! On observe notamment cette année un nombre exceptionnel de marches parrainées, prévues en famille, entre villageois ou entre classes d’écoles. Pourquoi cette première place au classement ? En période Covid, les défis sportifs parrainés font partie de ceux qui sont les plus facilement réalisables et recommandés pour le respect des mesures sanitaires. Ces défis peuvent se faire connectés mais à distance, à l’extérieur et sont super simples à mettre en place : vous vous fixez un objectif (nombre de kilomètre et objectif financier), vous créez votre page de collecte et il ne vous reste plus qu’à partager lien à vos proches, notamment par le biais des réseaux sociaux. Notre plateforme de crowdfunding garanti un paiement 100% sécurisé qui vous évite comptabilité et manipulation de cash. Psst… à partir de 40€, les dons sont déductibles fiscalement. C’est-à-dire que pour tout don de 40€, votre parrain.marraine ne paye en fait que 22€.