Découvrez le titre que Sara a demandé

Aujourd'hui, c'était le jour de chance de Sara ! Elle a pu s'offrir un titre. Grande fan de Jean-Jacques Goldman, l'animatrice a demandé une chanson du célèbre artiste, jouée en live par Goldman Mania.

Goldman Mania, le groupe qui réinterprète les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, nous a rendu visite au studio de verre pour le plus grand bonheur de Sara (et d'Ophélie). Nous avons réservé une surprise à l'animatrice. Elle a pu commander, à son tour, la chanson de son choix : "la vie par procuration".

Vous aussi, faites un don à Viva for Life et choisissez votre musique.