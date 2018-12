Découvrez l'affiche complète des artistes présents à Viva for Life!

Cette année encore, des dizaines d’artistes soutiennent, comme vous, Viva for Life!



Parmi eux, il y a des pionniers, déjà là lors des toutes premières éditions comme Zaz, Hooverphonic et Sttellla... D’autres qui y reviennent comme Claudio Capéo, Amir, Grandgeorge, Navii, Mustii, Kid Noize, Alice On The Roof, Typh Barrow et Mister Cover.

Et ceux pour qui ce sera une première comme Kendji Girac, Bigflo et Oli, Chantal Goya, Nâdiya, Agustin Galiana, Blanche et Laurent Lamarca.



Ils joueront tous sur la scène de Viva For Life pour vous offrir quelques titres souvent interprétés dans des versions inédites . Rendez vous, chaque soir, sur la Grand Place de Nivelles dès 18h (à 19h30 le 17/12).

Voici de quoi remplir vos agendas. Et si vous ne savez pas choisir... venez chaque soir. Vous êtes les bienvenus ;-)