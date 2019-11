Décorez votre sapin aux couleurs de Viva for Life

Mobilisez-vous dès maintenant en décorant votre sapin avec les célèbres boules de Noël griffées du sourire de Viva for Life. Elles sont en vente dès maintenant dans toutes les agences Belfius de la région Wallonie-Bruxelles pour le prix de 5 € la boule ou 10 € le pack de 3 boules . Autrement dit, parmi la rangée de goodies qui sera disponible tout au long de l’opération, seules les boules de Noël seront en vente près de chez vous et à Tournai.

Noël approche à grand pas… Tout comme Viva for Life, qui prendra ses quartiers sur la Grand-Place de Tournai du 17 au 23 décembre .

Mettez une petite touche de rouge dans votre sapin pour la bonne cause ! Les boules de Noël Viva for Life sont de retour dans toutes les agences Belfius.

Faites monter le compteur avec Belfius

Pensez à Viva for Life lorsque vous décorez votre sapin ! - © MARTIN GODFROID

Chaque année, les collaborateurs de Belfius s’investissent à 100% afin d’apporter leur contribution à l’opération. Ainsi, en 2018, grâce à la mise en place d’une multitude d’actions, notamment la vente de ses désormais célèbres boules de Noël, Belfius a pu réunir 385.252 € au profit de Viva for Life. Et pour son édition 2019, Belfius compte bien se donner, une fois de plus, à fond pour faire exploser les dons !