David Jeanmotte et les 110 pailles - © Tous droits réservés

David Jeanmotte et les 110 pailles - Viva for Life 2019 - 19/12/2019 David Jeanmotte enfourne les pailles 10 par 10 pour battre le record d'Ophélie. Ca ralentit un peu une fois 70 mais il reste de la place pour quelques pailles supplémentaires et c'est sans trop de difficulté qu'il atteint les 100 pailles et fait même monter encore un peu son record avec 110 pailles!