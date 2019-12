Dans les coulisses de Viva for Life : ce que vous ne voyez pas !

Viva for Life c’est 144h de direct à la radio et sur Auvio, c’est aussi des émissions télé et un cube de verre placé sur la Grand-Place de Tournai à quelques pas de la scène où se succèdent les artistes… Mais pour que sons et images arrivent jusqu’à vous " comme par magie ", Viva for Life c’est surtout un énorme dispositif technique et logistique. On vous emmène dans la partie cachée, et pourtant cruciale, de l’opération !

Un dispositif unique

Viva for Life, ce n’est pas seulement un projet unique pour la RTBF, nous informe Marc Gillard, partenaire des opérations de production à la RTBF, c’est aussi la seule captation d’une telle envergure en Fédération Wallonie Bruxelles. L’opération regroupe quatre univers : la radio, la télévision, le digital et l’événementiel (tels que les animations sur la Grand-Place de Tournai, les défis citoyens et le Viva for Life Tour).

En quelques chiffres, ça donne :

20 caméras

300 points de connexion audio

Des kilomètres de câbles (impossible de calculer !)

80 techniciens à l’installation

120 techniciens sur place du 17 au 23 décembre

Actives 24h/24, les équipes se succèdent par tranches horaire de 8 heures. Ces dernières proviennent majoritairement du savoir-faire RTBF. Les techniciens et les ingénieurs sont issus des différents départements de la RTBF, de la production 360 à l’éditorial, en passant par les technologies.