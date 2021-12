Daniel craque au téléphone à Viva for Life : "Ce n’est pas possible d’avoir autant de pression sur les épaules"

Daniel, un auditeur, n’a pas pu contenir son émotion en évoquant le message qu’il a laissé en commentaire de son don et sa chanson à Viva for Life. Au téléphone avec Marco, il a défendu la cause, attristé par la situation des enfants précarisés.

En faisant un don à Viva for Life, vous pouvez être mis en ligne avec les animateurs du cube. Daniel a pu partager son avis à Marco Leulier sur la cause défendue par l’opération de solidarité, qui vient en aide aux associations chargées d’accompagner les familles précarisées.

Il avait choisi de diffuser la chanson There Must Be An Angel d’Eurythmics pour une raison précise, devenir la bonne étoile d’un enfant vivant sous le seuil de pauvreté. "On dit toujours qu’il y a des anges qui veillent sur nous. Aujourd’hui on inverse les rôles car on a l’occasion de devenir un ange pour quelqu’un" a-t-il déclaré.