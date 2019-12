Daddy K : "Il faut que ça s'arrête!" - © Tous droits réservés

Daddy K : "Il faut que ça s'arrête" - Viva For Life 2019 - 23/12/2019 Déjà 30 ans de carrière pour ce monument de la musique et, pourtant, il rassemble toujours les foules. Rappeur, danseur, producteur, animateur ou même influencer, le chanteur ne cesse de se renouveler. Mais, aujourd'hui, si Daddy K est là, c'est pour la bonne cause. Avant son showcase, il a rendu visite aux locataires du studio de verre, quelques heures avant leur sortie.