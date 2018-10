Course de boules dans les rues de Nivelles!

Ce dimanche 28 octobre, les rues de Nivelles seront envahies par les boules!

Dans le cadre de Viva for Life, Nivelles Commerce organise en effet une course de balles en plastique! Une course qui aura lieu dans la rue de Saintes de la ville de Nivelles. Les balles seront vendues dans les divers commerces de la ville. Chaque balle sera présentée dans une jolie boite customisée.

Il n'est pas trop tard pour participer!

Vous pouvez toujours acheter une balle au prix de 5€ chez les commerçants participants (reconnaissables grâce à l'affiche). Au total 3000 balles de 3 couleurs différentes seront vendues jusqu'au 27 octobre à midi (ou dans la limite des stocks). Les bénéfices récoltés seront reversés à Viva for Life.



▶️Lots: 3 chèques cadeaux d'une valeur de 500 € à dépenser dans les commerces de Nivelles (1 gagnant/couleur).



▶️Pour participer:

1. Rendez-vous dans les commerces participants.

2. Achetez votre balle et remplissez correctement le formulaire d'inscription.

3. Rendez-vous le dimanche 28 octobre à la Grand-Place pour déposer votre balle dans la benne prévue à cette effet (entre 11h et 14h30). A 15h, la benne lâchera toutes les balles depuis la porte de la rue de Saintes.

Plus d'infos ici...