Comment suivre Viva for Life en direct ?

Viva for Life, c’est reparti pour une 8e édition ! Suivez Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver du 17 au 23 décembre en direct depuis le cube pour leur 144h de marathon radio.

Viva for Life est diffusé en direct et en continu en radio sur Vivacité pendant 144 heures ainsi que sur Auvio.

Suivez ce lien vers le stream Auvio

Vous pouvez suivre Viva for Life lors de la quotidienne ou pendant les folles nuits de Viva for Life sur La Une en télévision :

Le mardi 17 décembre – Prime de lancement à 20h15

Du mercredi 18 au lundi 23 décembre – La quotidienne de 18h30 à 19h20

Le lundi 23 décembre – Prime de clôture à 20h15

Du 17 au 22 décembre - Les nuits de VFL à partir de 23h40 jusque 11h

Viva for Life se vit aussi en digital, sur le Web : www.vivaforlife.be et sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.