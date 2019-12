Comment soigner ses enfant quand l'argent vient à manquer ?

Céline a deux enfants. Avec son mari, ils arrivent difficilement à joindre les deux bouts... Depuis quelques mois, Céline bénéficie de l'aide de la Maison Cassiopé. Une aide indispensable pour soulager les jeunes parents !

Céline et son mari éprouvent beaucoup de difficulté à subvenir à leurs besoins et c'est d'autant plus dur quand il s'agit de la santé de leurs enfants... Pourtant, pour Céline, il est hors de question qu'ils subissent les conséquences de la situation.