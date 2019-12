Soutenez l’opération tout en vous faisant plaisir… Découvrez les goodies Viva for Life et où vous les procurer !

Pour cette 7e édition, c’est un nouveau Teddy que nous proposons au public. Toujours créé par la marque belge Lilliputiens , c’est un pelage blanc que revêt dorénavant notre mascotte Viva for Life. Comme son grand frère, il garde un casque sur ses oreilles ! Le Teddy "polaire" est en vente à 15€ au chalet Viva for Life sur la Grand-Place de Tournai.

Indispensable pour rester au chaud tout l’hiver et lors de votre passage à Tournai, le bonnet blanc est disponible sur la Grand-Place, dans le chalet Viva for Life du Marché de Noël au prix de 15€ .

La compile Viva for Life – édition 2019

Comment se procurer les goodies Viva for Life ? - © Tous droits réservés

Un double CD proposant 46 tubes actuels dont ceux de Angèle, M Pokora, Vitaa et Slimane, Arcadian, Axelle Red & Ycare, Black M, Broken Back, Calogero, Mika… et beaucoup d’autres ! Retrouvez la compilation Viva for Life au prix de 20€ dans de nombreux points de vente (MediaMarkt, Decamps, Fnac, Club, Bol.com, Carrefour et Colruyt) et en digital sur iTunes. Elle sera aussi en vente à Tournai du 17 au 23 décembre.