Comment se chauffer correctement quand l'argent vient à manquer?

A cela s'ajoute parfois des carreaux cassés qu'on n'a pas les moyens de réparer, une maison incendiée dans laquelle il faut continuer à vivre et dans lesquelles les enfants font leurs devoirs avec manteaux, écharpes et gants car il n'y a pas de chauffage.

Et pour créer ce climat de confiance, Joy Debouny a inventé toute une série d’outils. Des outils imaginés pour libérer la parole. Il y a par exemple ces " horloges d’émotions ", punaisées juste à côté de la porte d’entrée. " Chaque enfant a la sienne. Quand il entre en classe le matin, il met une petite pince à linge sur son émotion du moment. ", explique l’institutrice. Excité, heureux, détendu, mais aussi démoralisé ou anxieux… Des mots qui servent toujours de point de départ à la discussion. Et souvent, Madame Joy reçoit des élèves stressés ou tristes dans sa classe. " Parce qu’ils n’ont pas assez dormi, parce qu’il y a eu des problèmes à la maison, parce que maman a oublié de les réveiller, parce que papa devait les chercher la veille à l’école et qu’il a oublié… " Pour Madame Joy, le quotidien en classe n’est pas toujours simple à gérer et elle l’admet : elle n’est pas épargnée par les moments de découragements. Mais elle préfère retenir le positif, comme les sorties de classes où les élèves "découvrent tout ". " Les enfants de milieux aisés ont l’habitude. Ils sortent plus souvent. Ils vont plus régulièrement en vacances. Ici, leur culture générale est faite à l’école uniquement et ils sont émerveillés de découvrir ce qu’il y a en dehors de la maison et du quartier".