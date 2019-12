Comment ne rien manquer de Viva for Life ?

Vous souhaitez nous suivre, voir et/ou écouter nos animateurs ? Retrouvez ici la liste de tous les médias de la RTBF qui diffusent Viva for Life pour cette 7ème édition.

Vous pouvez suivre Viva for Life lors de la quotidienne ou pendant les folles nuits de Viva for Life sur la Une en télévision : https://www.rtbf.be/tv/article/detail_suivez-les-meilleurs-moments-de-viva-for-life-sur-la-une?id=10383299

Viva for Life est aussi diffusé en direct et en continu en radio sur Vivacité pendant 144 heures ainsi que sur Auvio : https://www.rtbf.be/auvio/direct_viva-for-life?lid=213618#/

Vous nous rejoignez à Tournai ? Rendez-vous tous les jours du 17 au 23 décembre sur la Grand-Place de Tournai. Toutes les informations concernant le programme sur la scène sont à retrouver sur le lien suivant : https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_viva-for-life/programme?programId=5973#toplivearea

Viva for Life se vit aussi en digital, sur le Web : www.vivaforlife.be et sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram : https://www.facebook.com/vivaforlife/ https://www.instagram.com/vivaforlife/?hl=fr