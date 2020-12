Coloriez Viva for Life et envoyez vos dessins, ils seront affichés dans le Cube

L'édition 2020 de Viva for Life aura une saveur particulière puisqu'elle se déroulera de manière sécurisée, sans public, sur le site de Reyers de la RTBF. Sara De Paduwa , Ophélie Fontana et Adrien Devyver vous attendent malgré tout au rendez-vous de cette huitième édition de l'opération de solidarité en faveur de la pauvreté infantile.

Afin d'apporter de la joie et de la couleur au Cube de Viva for Life, nous invitons les enfants à réaliser leurs plus beaux dessins et coloriages de l'opération et à nous les transmettre par courrier avant le 17 décembre.

Outre la mise en place d'un fanwall qui vous permettra d'interagir avec eux malgré la distance, nous proposons à vos enfants ou petits-enfants de se munir de leurs plus beaux crayons et marqueurs de couleur pour colorier ces dessins de Viva for Life que nous vous transmettons.

Téléchargez les dessins via le bouton ci-dessus. Trois dessins existent : les animateurs, Mike et le teddy.

Une fois ceux-ci coloriés, envoyez-les nous à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Nous les afficherons dans le Cube de Viva for Life pour égayer les 144 heures de direct de nos animateurs et leur transmettre la présence et le soutien des enfants.

Les enfants découvriront peut-être eux-mêmes leurs dessins à la télévision !

L'adresse à communiquer pour vos dessins :

RTBF - Viva for Life

Boulevard Auguste Reyers, 52

1044 Bruxelles