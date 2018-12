Claudio Capéo : "Tout ça ne devrait pas exister !"

Pour la deuxième fois, Claudio Capéo se joint à la cause de Viva for Life et appelle les gens à participer à leur échelle.

Pour Claudio Capéo, participer à nouveau à Viva for Life coulait de source. "On ne fait pas grand chose en venant ici, mais si ça peut apporter plus de sourires, plus de gaieté, c'est évident qu'on répondra présent."

Quand on lui demande pourquoi : "Moi aussi, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens. On devait faire attention mais ça n'avait encore rien à voir avec les témoignages qu'on entend ici."

Lui-même papa, il est d'autant plus touché par la situation des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ces chiffres nous touchent, nous font du mal. 1 enfant sur 4 dans la pauvreté, c'est beaucoup trop, c'est horrible."