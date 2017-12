Clap de fin pour le Viva for Life Tour !

Le Père Noël et son lutin Maboule ont eu une semaine bien chargée ! Après cinq étapes à Comines, Philippeville, Liège, Charleroi et Gembloux, le "Boules Truck" est arrivé à Nivelles.

Cette semaine, le Père Noël et le lutin Maboule ne se sont pas ennuyés ! Ils ont commencé leur voyage par la Panne, ont dévalé les pentes au Ice Mountain Park de Comines, ont nettoyé les voitures des passants, sont retourné sur les bancs de l'école, fait une livraison de boules pendant une émission TV à Rochefort et joué au football au sporting de Charleroi.

Au total, c'est plus de 50.000 boules qui ont été vendues pendant la semaine par le Père Noël et son lutin Maboule. Bravo à eux et merci à vous !