Christophe Willem se souvient de sa venue à Viva for Life : "Je n’ai pas pu retenir mes larmes"

Christophe Willem était présent dans le cube lors de la deuxième édition de Viva for Life en 2014 , et il s’en rappelle très bien : "J’étais avec toute mon équipe et on venait de faire un live dans l’émission, et il y avait un témoignage d’un jeune homme qui m’avait bouleversé. Je n’ai pas pu retenir mes larmes et on a tous terminé en larmes sur le plateau. Ce qui est très touchant à Viva for Life, c’est de voir comment on peut réussir à tous se mobiliser pour ceux qui ont moins. Cette année a été particulièrement difficile, et pourtant il y a eu énormément de donc en 2020 malgré le contexte. Si toute cette période nous permet de nous recentrer sur l’entraide et notre côté humain, c’est assez magique ".

Christophe Willem est présent dans le cube - Viva for Life - 23/12/2021 Christophe Willem était à nouveau présent dans le cube cette année afin de soutenir Viva for Life pour la dernière ligne droite. Il se rappelle très bien de sa venue lors de la deuxième édition. Il aborde également la 10e saison de The Voice, ses débuts en tant que candidat et son prochain album.

C’est une nouvelle aventure qui commence pour Christophe Willem puisqu’il sera coach sur la 10e saison de The Voice Belgique. "C’est quelque chose de très différent de ce que j’ai pu faire jusqu’à présent, et je le fais avec plaisir. On a trouvé un rythme de croisière avec mes collègues BJ Scott, Typh Barrow et Black M, c’est très fluide entre nous. On a beaucoup de plaisir à se retrouver et être témoins de ces talents qui défilent devant nous et de voir leur ascension sous nos yeux".

Sara profite de cette discussion pour revenir le parcours et les débuts de l’auteur de Double Je : "Vous avez participé à la Nouvelle Star en tant que candidat, aujourd’hui, vous participez à The Voice en tant que coach. Est-ce que c’est une façon de boucler la boucle ?" Christophe répond : "C’est une façon de rendre ce qu’on m’a donné. Ça fait déjà 15 ans maintenant, vu que c’était en 2006, et il y a toute une génération d’artistes qui ne m’a pas connu en tant que candidat. Ils ont en repère certains de mes albums, mais ils n’ont même pas l’origine de tout ça, ce qui permet de discuter sur leur expérience et sur la difficulté que représente le fait d’être propulsé du jour au lendemain. J’essaie de leur amener mon expérience et les choses à éviter".

Le coup d’envoi de cette 10e saison se fera ce 28 décembre à 20h15 sur La Une !