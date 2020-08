Châteaux gonflables à perte de vue et fun garanti au profit de Viva for Life ! - © kali9 - Getty Images

On en rêve tous après ces quelques mois de confinement ! Avec pas moins de 340m de long sur une surface de 2100m2 et composé de 38 étapes, The Big Social Bubble vous propose de vous amuser et de vous déchaîner sur l’un des plus grands parcours gonflables du monde ! Vous souhaitez vivre une expérience XXL avec votre bulle sociale en toute sécurité sanitaire quelques amis, de membres de votre famille ou encore entre collègues ? Participez en inscrivant votre bulle sociale (5 adultes et 5 enfants max) au profit de Viva For Life ! Prochain rendez-vous : Liège Airport du 11 au 13 septembre 2020.

Une expérience XXL Une fois entré dans The Big, vous allez vite prendre conscience que le parcours risque d’être sportif. Équilibre, saut d’une hauteur de 5 mètres, course d’obstacles… Les défis se multiplient et rendent l’expérience réellement XXL. Ce ne sont pas moins de 38 épreuves différentes qui attendront les parents et leurs enfants dans ce qui deviendra rapidement une attraction incontournable.

Des chiffres qui laissent sans voix Longueur du parcours : 340 mètres

Superficie : 2100 m² (70mx30m)

Puissance du générateur : 60.000 kWh

38 épreuves

Hauteur max. 5 mètres

Dans le respect des règles sanitaires Avec une solution phygitale (physique et digitale), les bulles sociales sont respectées et l’événement est de taille. Depuis votre inscription en ligne jusqu’à la sortie du The Big, vous resterez en bulle sociale. Le port du masque est obligatoire et la désinfection des mains est obligatoire pour tout le monde lors de l’activité dans The Big.

Infos et réservations Réservez vos places ici : https://thebig.socialbubble.fun/summer-tour Contact : thebig@art-smile.be Tarifs : Prix par bulle sociale de 1 à 5 personnes maximum : 50 EUR TTC 7€ par personne supplémentaire 10 personnes maximum par bulle sociale (5 adultes-5 enfants) Le temps sur place (dans l’espace accueil et check-out) par bulle sociale est de 1h00 maximum afin de respecter le nombre de participants imposé par le gouvernement. Le parcours a une durée de +- 20 Minutes