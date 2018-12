Chantal Goya : "Créons une chaîne humaine pour aider ces enfants"

Chantal Goya est venue égayer la Grande Place de Nivelles noire de monde en ce mercredi après-midi.

Un rayon de soleil s'est invité sur la scène de la Grande Place de Nivelles. Chantal Goya a chanté devant un public d'enfants et de parents sensibilisés par la cause de Viva for Life.

Aux côtés d'Adrien dans le cube, elle évoque la situation difficile de ces enfants. "C'est très triste, nous devons former une grande chaîne humaine. Ce n'est pas possible qu'en 2018, presque 2019, il y ait encore des enfants dans cette situation."

Elle, qui côtoie énormément d'enfants lors de ses spectacles, entend parfois des témoignages qui la touchent particulièrement. "Récemment lors d'un concert, un enfant de 10 ans est monté sur scène et il m'a expliqué qu'il s'ennuyait à la maison... Je lui ai conseillé de commencer à écrire un livre et qu'un jour le livre de sa vie pourrait devenir un film... On doit être là pour eux, les soutenir, les protéger, c'est notre devoir."