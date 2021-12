Caroline Margeridon soutient Viva for Life : l’acheteuse d’Affaire Conclue sait qu’il est difficile d’élever ses enfants quand on est mère célibataire

Quand on lui dit qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche, Caroline n’est pas d’accord. Elle qui a élevé ses enfants toute seule, sans l’aide financière de leur père, sait que la vie n’est pas si facile. On a beau mettre tout l’amour du monde dans l’éducation de ses enfants, il faut des moyens financiers pour leur permettre de s’épanouir.

Pour l’acheteuse, qui reconnaît avoir bien gagné sa vie durant ses 30 ans de carrière, estime que pour être "libre", il faut avoir un certain pouvoir d’achat . C’est justement ce que n’ont pas ces dizaines de milliers de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique francophone.

Les téléspectateurs de la Une la connaissent bien. Caroline Margeridon, brocanteuse de son état, est l’un des visages phare de l’émission Affaire Conclue. Elle vient apporter son soutien à Viva for Life et répondre aux questions d’Ophélie Fontana.

Et l’acheteuse d’Affaire Conclue d’insister sur la générosité dont il faut faire preuve : "Quand on peut gagner, on peut partager !"

Donnez, et vous ne pouvez recevoir que de l’amour

Depuis le début de l’opération de Viva for Life, vos dons ont sans aucun doute contribués à l’amélioration des conditions de vie des familles précarisées. Malheureusement, ce n’est pas fini, bien au contraire… la pauvreté continue de faire des ravages dans de nombreux foyers et c’est pour cela qu’on est là et qu’on se mobilise ensemble.