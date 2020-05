CAP48 et Viva for Life financent 138 associations pour un montant total de 650.000 euros

Le 16 avril dernier, CAP48 et Viva for Life lançaient un appel aux dons pour répondre en urgence à une demande en moyens financiers complémentaires de la part d’associations actives dans les secteurs de la pauvreté infantile, du handicap et de l’aide à la jeunesse. En seulement 3 semaines, 650.000 d’euros ont été récoltés grâce à la générosité des donateurs et redistribués à 138 associations.

La pandémie et le confinement ont eu de nombreuses conséquences sur les publics vulnérables. Les associations ont donc exprimé le besoin de moyens financiers complémentaires pour poursuivre leurs actions dans une situation devenue très compliquée : demandes de plus en plus nombreuses, mesures d’hygiène coûteuses, diminution des invendus alimentaires, personnel réduit ou permanences supplémentaires à assurer, annulation des événements de récolte de fonds de proximité. Début avril, Patrick Dejace, directeur de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, lançait l’un des appels à l’aide qui ont poussé CAP48 et Viva for Life à agir : "Ma crainte, c’est qu’on arrive à un point tel que nous n’aurons pas assez de marchandise et que nous devrons choisir entre aider un bénéficiaire et un autre".

Face à cette urgence sociale, CAP48 et Viva for Life ont pu compter sur la mobilisation de leurs donateurs : en 3 semaines seulement, 650.000 euros ont été récoltés et 138 associations ont obtenu une aide financière la semaine suivante grâce à une procédure de financement simplifiée.