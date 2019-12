Candice partage sa recette de crêpes avec Sara, Ophélie et Adrien - © MARTIN GODFROID

Les astuces de Candice pour des crêpes réussies - Viva for Life 2019 - 19/12/2019 Pour leur défi du jour avec 2ememain, Sara, Ophélie et Adrien doivent réaliser 600 crêpes à vendre sur la Grand-Place de Tournai au profit de l'opération. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide de Candice Kother, madame cuisine de Vivacité et animatrice de l'émission En cuisine, qui leur livre sa recette de crêpes traditionnelles inratable !